Serie A | salta un’altra panchina | il club ha già deciso

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’Udinese non sta vivendo un momento semplice inA: dopo la sconfitta con l’Empoli e con soli 16 punti, per Gotti c’è l’esonero. L’Udinese è attualmente posizionato al 14° posto della classifica diA. I soli 16 punti guadagnati fino a questo momento del campionato non lasciano serena la società friulana che vorrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

... i Colchoneros non rinunciano ad attaccare: al 22' un indemoniato Carrascotre avversari e ...interesse anche il Milan che se dovesse riuscire a vincere con il Liverpool dovrà sperare in una...L'ungherese si invola verso la porta,Steffen e mette la palla in rete, è 1 - 0. Al 26 nuovo ... I Citizens sono dunque già sicuri di essere teste dinel sorteggio degli ottavi di finale e ...Nuovo esonero in Serie A: la decisione è stata presa dopo gli ultimi risultati tutt’altro che incoraggianti. La notizia era nell’aria, ma soltanto pochi istanti fa sarebbe avvenuta la svolta decisiva: ...Dopo la sedicesima giornata di Serie A il giudice sportivo ha squalificato per un turno sette giocatori, che non saranno dunque a disposizione nel prossimo weekend. Si tratta ...