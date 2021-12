Serie A, le designazioni arbitrali della diciassettesima giornata (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega Serie A ha ufficializzato gli arbitri e i loro collaboratori designati per le partite della 17/a giornata del campionato di Serie A: Genoa – Sampdoria (venerdì 10, ore 20.45): Doveri di Roma (Liberti-Bercigli/Minelli; var Nasca, avar Bresmes). Fiorentina – Salernitana (sabato 11, ore 15): Ghersini di Genova (Capaldo-Yoshikawa/Miele G.; var Nasca, avar Dei Giudici). Venezia – Juventus (sabato 11, ore 18): Valeri di Roma (Di Iorio-Affatato/Volpi; var Di Paolo, avar Longo). Udinese – Milan (sabato 11, ore 20.45): Fourneau di Roma (Paganessi-Schirru/Di Martino; var Banti, avar Valeriani). Torino – Bologna (domenica, ore 12.30): Dionisi di L’Aquila (Lo Cicero-Di Giacinto/Massimi; var Fabbri, avar Margani). Hellas Verona – Atalanta (domenica 12, ore 15): Sacchi di Macerata ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa LegaA ha ufficializzato gli arbitri e i loro collaboratori designati per le partite17/adel campionato diA: Genoa – Sampdoria (venerdì 10, ore 20.45): Doveri di Roma (Liberti-Bercigli/Minelli; var Nasca, avar Bresmes). Fiorentina – Salernitana (sabato 11, ore 15): Ghersini di Genova (Capaldo-Yoshikawa/Miele G.; var Nasca, avar Dei Giudici). Venezia – Juventus (sabato 11, ore 18): Valeri di Roma (Di Iorio-Affatato/Volpi; var Di Paolo, avar Longo). Udinese – Milan (sabato 11, ore 20.45): Fourneau di Roma (Paganessi-Schirru/Di Martino; var Banti, avar Valeriani). Torino – Bologna (domenica, ore 12.30): Dionisi di L’Aquila (Lo Cicero-Di Giacinto/Massimi; var Fabbri, avar Margani). Hellas Verona – Atalanta (domenica 12, ore 15): Sacchi di Macerata ...

