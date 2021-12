Serie A: la 16a giornata premia Giacomo Raspadori (Di martedì 7 dicembre 2021) L’attaccante del Sassuolo è il miglior calciatore italiano dell'ultimo turno di campionato secondo l’Opta Index Leggi su itasportpress (Di martedì 7 dicembre 2021) L’attaccante del Sassuolo è il miglior calciatore italiano dell'ultimo turno di campionato secondo l’Opta Index

Advertising

Lega_B : Quello di Federico Melchiorri è il best goal scelto da voi per la 1??6??ª giornata di #SerieBKT ?? Riguarda tutti i… - LoSportpiubello : Super Sintesi 2021-2022 della 16a di Serie A - ParliamoDiNews : Super Sintesi 2021-2022 della 16a di Serie A - Tutto il Calcio Blog #super #sintesi #2021-2022 #serie #calcio #blog - imepicbrozo77 : RT @internewsit: Serie A, Giudice Sportivo 16ª giornata: Inter, c'è il primo diffidato - - IAMCALCIOBENEVE : Serie B. Gli squalificati dopo la 16a: out in sette per un solo turno -