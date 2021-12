“Sentivo come se il mondo intero stesse morendo”: il trauma del principe William (Di martedì 7 dicembre 2021) Non è solo l’erede al trono del Regno Unito e il nipote della Regina Elisabetta: il principe William è anche un padre, un marito, un figlio a cui il destino ha portato via la madre troppo presto, ma è stato anche un militare, un soccorritore e un uomo dal grande impegno umanitario. E tutto ciò lo racconta in Prince William: Time to Walk, il suo primo podcast, uscito il 6 dicembre e registrato in collaborazione con Apple Fitness, per promuovere l’abitudine di camminare all’aria aperta per migliorare la salute. Un racconto intimo, che va oltre al ruolo istituzionale di William come Duca di Cambridge, in cui ripercorre alcuni dei momenti più significativi della sua vita. come il periodo in cui era impegnato nel servizio di elisoccorso, in veste di pilota: nel 2017 ha partecipato al ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 7 dicembre 2021) Non è solo l’erede al trono del Regno Unito e il nipote della Regina Elisabetta: ilè anche un padre, un marito, un figlio a cui il destino ha portato via la madre troppo presto, ma è stato anche un militare, un soccorritore e un uomo dal grande impegno umanitario. E tutto ciò lo racconta in Prince: Time to Walk, il suo primo podcast, uscito il 6 dicembre e registrato in collaborazione con Apple Fitness, per promuovere l’abitudine di camminare all’aria aperta per migliorare la salute. Un racconto intimo, che va oltre al ruolo istituzionale diDuca di Cambridge, in cui ripercorre alcuni dei momenti più significativi della sua vita.il periodo in cui era impegnato nel servizio di elisoccorso, in veste di pilota: nel 2017 ha partecipato al ...

Inter, Zanetti: 'La famiglia Zhang ci ha dato stabilità. Adesso abbiamo grande qualità'

Sono stato molto vicino al Real, c'era Jorge Valdano come direttore sportivo e, come ho detto allora, mi sentivo onorato dell'interesse di un grande club come il Madrid. Tutti però conoscono la mia storia, sanno che casa mia è l'Inter e ho deciso di restare in nerazzurro per la ...

Calcio: Zanetti 'Suning ci ha dato stabilità, Inter ha forte identità' "Sono stato molto vicino al Real, c'era Jorge Valdano come ds e, come ho detto allora, mi sentivo onorato dell'interesse di un grande club come il Madrid, però tutti conoscono la mia storia, sanno ...

Bianca Andreescu salterà l’Australian Open: “Devo riprendermi dopo un periodo difficile” Ubi Tennis BIANCA ANDREESCU NON PARTECIPERÀ AGLI AUSTRALIAN OPEN Tennis. Attraverso un post sul suo profilo ufficiale Twitter, Bianca Andreescu ha annunciato che non parteciperà agli Australian Open 2022. La campionessa degli US Open 2019 sta attraversando il momen ...

Jennifer Lawrence torna sul red carpet: "Un'esperienza extracorporea" Jennifer Lawrence ha raccontato il suo ritorno sul red carpet dopo anni di assenza, in occasione della première di Don't Look Up.

Jennifer Lawrence ha raccontato il suo ritorno sul red carpet dopo anni di assenza, in occasione della première di Don't Look Up.