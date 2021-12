Sentite Conte: «Berlusconi ha fatto anche cose buone». Ora chissà come s’incavolerà Travaglio (Di martedì 7 dicembre 2021) Sarà il clima natalizio, la volontà di ricambiare le delikatessen del Cavaliere o, infine, la necessità di smentire il deficit di coraggio imputatogli da Renzi, fatto sta che Giuseppe Conte è riuscito finalmente a stupire. E non su una questioncella da “due palle un soldo” ma nientedimeno che su Berlusconi nei cui confronti assicura di provare «rispetto» fino a riconoscergli «che ha fatto anche cose buone e interpretato la voglia di rinnovamento di una parte del Paese». Non per questo, ovviamente, lo eleggerebbe al Quirinale. Infatti: «Complice anche un conflitto di interesse pervasivo, ha compiuto dei passaggi che non sono nel dna di M5S». Ragion per cui, aggiunge, occorre «trovare un Presidente della Repubblica in grado di unire il Paese». Così ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 dicembre 2021) Sarà il clima natalizio, la volontà di ricambiare le delikatessen del Cavaliere o, infine, la necessità di smentire il deficit di coraggio imputatogli da Renzi,sta che Giuseppeè riuscito finalmente a stupire. E non su una questioncella da “due palle un soldo” ma nientedimeno che sunei cui confronti assicura di provare «rispetto» fino a riconoscergli «che hae interpretato la voglia di rinnovamento di una parte del Paese». Non per questo, ovviamente, lo eleggerebbe al Quirinale. Infatti: «Compliceun conflitto di interesse pervasivo, ha compiuto dei passaggi che non sono nel dna di M5S». Ragion per cui, aggiunge, occorre «trovare un Presidente della Repubblica in grado di unire il Paese». Così ...

