Scuola, il Gruppo di Firenze scrive al ministro dell'Istruzione Bianchi: "Alla maturità siano ripristinati gli scritti. È messaggio di serietà" (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Gruppo di Firenze per la Scuola del merito e della responsabilità chiede al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianco un esame di maturità che dia la priorità alle prove scritte. Lo fa con il sostegno di nome autorevoli, da Gustavo Zagrebelsky a Anna Oliverio Ferraris a Elsa Fornero a Carlo Cottarelli e altri ancora. Il dibattito in merito sull'esame di Stato 2022 è in corso da settimane: dopo due anni in cui gli scritti sono spariti, ora sono in molti a fare pressing perché vengano ripristinati. I maturandi dovranno aspettare ancora un po': fra un mese dovrebbe uscire l'ordinanza firmata da Bianchi che finora ha solo assicurato che sarà un "esame vero e completo, che farà tesoro di tutto quello che abbiamo vissuto finora e ...

