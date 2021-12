ScriviMi | un percorso per scoprire i talenti letterari che racconteranno Milano

Leggi su linkiesta

(Di martedì 7 dicembre 2021)è una e tante: il Duomo e la Madunina, le torri di City Life, i quartieri che si trasformano, via Padova che diventa NoLo e ChinaTown che ritorna Paolo Sarpi.è una e tante. E il problema è raccontarla. Se in passato molti l’hanno fatto, da milanesi come Gadda e Merini, a chi aè arrivato solo dopo, come Bianciardi e Vittorini, la domanda è: chi la racconta oggi? Chi parla delle periferie che sono i nuovi centri, delle lingue che si sentono per strada, le “h” aspirate dell’arabo e le “s” sibilanti degli ispanici e i suoni duri delle lingue dell’est? «Dagli anni Ottantaè stata raccontata dalla televisione e dalla pubblicità, piuttosto che dai libri», afferma Giacomo Papi, direttore del Laboratorio Formentini per l’editoria, spazio per la valorizzazione del lavoro editoriale, che vede ...