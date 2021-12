Scream 5 | svelati i nuovi poster ufficiali dell’attesissimo sequel | si ritorna a Woodsboro

Leggi su velvetmag

(Di martedì 7 dicembre 2021) Era il 1996 quando nelle sale cinematografiche è approdato il primo capitolo di. Per la regia del maestro del genere Wes Craven, il lungometraggio ha dato origine a una delle eroine più iconiche del grande schermo, ovvero Sidney Prescott. E, soprattutto, a uno dei villain più famosi di sempre: Ghostface. Inconfondibile maschera bianca, che simula le fattezze dell’Urlo di Munch, e tunica nera, ha terrorizzato – ma anche divertito, per certi aspetti – diverse generazioni di spettatori, a suon di colpi ad effetto e citazioni metalinguistiche. Così come Haddonfield in Halloween, anche ladiè diventata una tappa obbligatoria nel percorso cinefilo per i fan dell’horror. E ancora una volta, a distanza di 25 anni dal primo film, siamo pronti per farvi ritorno con l’attesissimo quinto capitolo....