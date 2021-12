Sciopero scuola il 10 dicembre | aderiscono anche AIDA scuole e Movimento SGA Nota Ministero

Advertising

AnsaSicilia : Scuola: Cub Sur e Cobas, sciopero nazionale il 10 dicembre. Presidi a Roma, Torino, Napoli e Catania | #ANSA - ViPiu_it : Sciopero della scuola, FLC CGIL di Vicenza: venerdì 10 dicembre 2021 - cgiltoscana : VERSO LO SCIOPERO GENERALE DEL 16 DICEMBRE ?? Venerdì 10 dicembre si ferma la #scuola: classi sovraffollate, mancata… - AniefTorino : Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del 10 dicembre 2021. Adesione A… - AnsaRomaLazio : Scuola: Cub Sur e Cobas, sciopero nazionale il 10 dicembre. Presidi a Roma, Torino, Napoli e Catania #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero scuola

Anche nel caso della, la mobilitazione non coinvolge la Cisl. Sinopoli, la Cgil assieme alla Uil si intesta unogenerale in una fase delicatissima, mentre il paese fatica ad uscire ......sperimentazioni il governo lavora alla manovra e tratta con i sindacati per scongiurare lo...liste da presentare nelle scuole È ancora possibile candidarsi nelle liste ragni è fatta una...Le associazioni sindacali FLC CGIL – UIL SCUOLA – SNALS CONFSAL – GILDA UNAMS preso atto delle risposte del tutto insufficienti contenute nel DDL Bilancio ...Nonostante ci sia già uno sciopero calendarizzato per il 10 dicembre 2021 e che vedrà scendere in piazza il comparto scuola, il 16 dello stesso mese è già pronta una nuova protesta. È infatti delle ...