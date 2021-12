«Sciopero politico». La mobilitazione generale di Cgil e Uil contro la manovra fa infuriare Draghi (Di martedì 7 dicembre 2021) Uno Sciopero “politico”. A Palazzo Chigi non dicono proprio così, ma la sostanza è quella. Il più stupito della scelta di Cgil e Uil (la Cisl si è chiamata fuori) di indire per il 16 dicembre la mobilitazione generale contro la manovra di bilancio del governo è proprio Mario Draghi. Il premier era convinto di aver fatto più del possibile per andare incontro alle richieste di Landini e Bombardieri, ma tutto quel che ne ha ricavato è stato appunto lo Sciopero. «La realtà è che Cgil e Uil volevano dettare l’agenda del governo alle pensioni», fanno trapelare dalla presidenza del Consiglio. In parte è così, ma i due sindacati hanno espresso insoddisfazione anche per altre questioni a loro avviso non ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 dicembre 2021) Uno”. A Palazzo Chigi non dicono proprio così, ma la sostanza è quella. Il più stupito della scelta die Uil (la Cisl si è chiamata fuori) di indire per il 16 dicembre laladi bilancio del governo è proprio Mario. Il premier era convinto di aver fatto più del possibile per andare inalle richieste di Landini e Bombardieri, ma tutto quel che ne ha ricavato è stato appunto lo. «La realtà è chee Uil volevano dettare l’agenda del governo alle pensioni», fanno trapelare dalla presidenza del Consiglio. In parte è così, ma i due sindacati hanno espresso insoddisfazione anche per altre questioni a loro avviso non ...

