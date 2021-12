Sciopero generale, Sinopoli (Cgil): «Scuola e precari lasciati indietro, non temiamo l’isolamento» (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono passati esattamente due mesi dall’assalto alla sede della Cgil da parte di un corteo No Green pass capeggiato dai leader di Forza Nuova, immediatamente seguito dalla visita di Mario Draghi. I buoni rapporti di allora, suggellati persino da una foto di Maurizio Landini e il premier abbracciati, non hanno però evitato la rottura politica di queste ore. La Cgil, assieme alla Uil, ha deciso di proclamare uno Sciopero generale di otto ore contro la manovra finanziaria, anche a costo di rompere con la Cisl che ha deciso di non attuare alcuna forma di mobilitazione. Francesco Sinopoli, 46 anni, è uno dei più giovani segretari di categoria in carica all’interno della Cgil e guida la Federazione dei lavoratori della conoscenza, che include la Scuola, settore ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono passati esattamente due mesi dall’assalto alla sede dellada parte di un corteo No Green pass capeggiato dai leader di Forza Nuova, immediatamente seguito dalla visita di Mario Draghi. I buoni rapporti di allora, suggellati persino da una foto di Maurizio Landini e il premier abbracciati, non hanno però evitato la rottura politica di queste ore. La, assieme alla Uil, ha deciso di proclamare unodi otto ore contro la manovra finanziaria, anche a costo di rompere con la Cisl che ha deciso di non attuare alcuna forma di mobilitazione. Francesco, 46 anni, è uno dei più giovani segretari di categoria in carica all’interno dellae guida la Federazione dei lavoratori della conoscenza, che include la, settore ...

