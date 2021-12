Sciopero generale di Cgil e Uil contro la Manovra il 16 dicembre, ma la Cisl si sfila. Orlando: “C’è ancora spazio per il dialogo. Il governo non ha mai rinunciato al confronto con i sindacati” (Di martedì 7 dicembre 2021) Alla fine si sono decisi. Lo Sciopero generale di otto ore per una Manovra che non dà risposte sul fisco e sulle pensioni – e quelle che dà sono del tutto irrilevanti – è stato proclamato per il 16 dicembre con manifestazione nazionale a Roma. No, la decisione non include tutti e tre i sindacati. Riguarda solo Cgil e Uil da subito non disponibili a fare sconti al governo di fronte alle briciole che la legge di Bilancio – la prima di Mario Draghi – ha riservato per i redditi più deboli, soprattutto col taglio delle tasse La Cisl riunirà la segreteria oggi. Ma il suo leader, Luigi Sbarra, chiarisce subito come la pensa. “La Cisl considera sbagliato ricorrere allo Sciopero generale e radicalizzare il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 dicembre 2021) Alla fine si sono decisi. Lodi otto ore per unache non dà risposte sul fisco e sulle pensioni – e quelle che dà sono del tutto irrilevanti – è stato proclamato per il 16con manifestazione nazionale a Roma. No, la decisione non include tutti e tre i. Riguarda soloe Uil da subito non disponibili a fare sconti aldi fronte alle briciole che la legge di Bilancio – la prima di Mario Draghi – ha riservato per i redditi più deboli, soprattutto col taglio delle tasse Lariunirà la segreteria oggi. Ma il suo leader, Luigi Sbarra, chiarisce subito come la pensa. “Laconsidera sbagliato ricorrere alloe radicalizzare il ...

direzioneprc : BENVENUTO SCIOPERO GENERALE, SCELTA GIUSTA E NECESSARIA Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per il gio… - ilfoglio_it : I litigi sul “contributo di solidarietà” ci dicono che in realtà la destra non si batte per ridurre la pressione fi… - giampietrogiova : RT @AndreaMarcucci: Lo sciopero generale indetto da #Cgil ed #Uil è immotivato ed ingiusto, ci ripensino. Il Governo sta facendo tanto sull… - tfnews_t : “Manovra insufficiente”: i #sindacati proclamano lo #SCIOPEROgenerale #Cgil #Uil #Cisl @cgilnazionale @UILofficial… - Nadif : RT @RabbitChairman: Sinceramente mi basta questo titolo per appoggiare lo sciopero generale al 450 % -