Sciopero generale dei sindacati contro la manovra, il blocco poco prima di Natale: Italia paralizzata (Di martedì 7 dicembre 2021) Si torna a parlare di Sciopero generale. Sono i sindacati sul piede di guerra contro la manovra e la riforma che taglia Irpef e Irap. Cgil e Uil hanno confermato il loro giudizio negativo e proclamato per il 16 dicembre un fermo di otto ore con manifestazione nazionale a Roma. D'altro avviso è invece la Cisl che invece riunirà la segreteria domani. Ma da quello che si sa, il segretario Luigi Sbarra non vede ragioni per una mobilitazione. Non è d'accordo il ministro del Lavoro Andrea Orlando: "La manovra è una manovra che come tutte può avere luci ed ombre ma sicuramente rafforza le garanzie per i lavoratori, aumenta le risorse sul fronte del sociale, e anche con la scelta investire gran parte tesoretto fiscale sul fronte Irpef", ha detta Radio anch'io su Radio 1.

