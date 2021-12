Sciopero generale, Cgil e Uil tirano dritto. Landini: «Manovra espansiva e c’è ripresa, ma per chi?» – Il video (Di martedì 7 dicembre 2021) «Il governo avvii un confronto vero prima di decidere». A parlare in conferenza stampa sono il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e quello della Uil Pierpaolo Bombardieri. I due sindacati hanno proclamato per sabato 16 dicembre uno Sciopero generale di otto ore, che si concretizzerà in una grande manifestazione a Roma. Il punto dello scontro con il governo è la Legge di bilancio, che contiene scelte definite «insoddisfacenti» – in particolare quelle su fisco, pensioni, scuola e politiche industriali. Alla luce delle risorse disponibili, per i sindacati il governo avrebbero dovuto essere più incisivo, «ridistribuendo davvero la ricchezza». Il riferimento principale è al mancato congelamento del taglio Irpef per i redditi oltre 75 mila euro: da quei soldi (chiamati in ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) «Il governo avvii un confronto vero prima di decidere». A parlare in conferenza stampa sono il segretariodellaMaurizioe quello della Uil Pierpaolo Bombardieri. I due sindacati hanno proclamato per sabato 16 dicembre unodi otto ore, che si concretizzerà in una grande manifestazione a Roma. Il punto dello scontro con il governo è la Legge di bilancio, che contiene scelte definite «insoddisfacenti» – in particolare quelle su fisco, pensioni, scuola e politiche industriali. Alla luce delle risorse disponibili, per i sindacati il governo avrebbero dovuto essere più incisivo, «ridistribuendo davvero la ricchezza». Il riferimento principale è al mancato congelamento del taglio Irpef per i redditi oltre 75 mila euro: da quei soldi (amati in ...

