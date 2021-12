Sciopero dei sindacati il 16 dicembre | gli obiettivi

(Di martedì 7 dicembre 2021) La legge di Bilancio porta malcontento: ihanno indetto unogenerale per giovedì 16. Ecco chi aderirà e quali sono glidei: chi parteciperà? È rottura tra governo Draghi esulla legge di Bilancio. Dopo l’incontro dello scorso 30 novembre che non ha soddisfatto i, Cgil e Uil

... Andrea Orlando , in una intervista a La Repubblica, in merito allogenerale proclamato da ... "Nell'ultimo consiglioministri " ha ricorda Orlando " è emersa la possibilità di aprire e ...I motivi delloRiforma Pensioni, APE Sociale estesa ai più deboli 26 Novembre 2021 A marginevertici con l'Esecutivo svoltisi nelle ultime settimane " pur apprezzando gli sforzi del ...1' di lettura Senigallia 07/12/2021 - A causa dello sciopero generale, proclamato dalle organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Fiadel per il mancato rinnovo del CCNL dei servizi a ...Cgil e Uil, sarà sciopero generale: "Manovra è contro i giovani e le donne". Annunciate 8 ore di sciopero per il prossimo 16 dicembre ...