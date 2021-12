Sciopero 10 dicembre, “Adesso basta, la scuola si ribella”. Tutta la giornata minuto per minuto. Doppio appuntamento su OS TV [Venerdì ore 11.30 e 15.00] (Di martedì 7 dicembre 2021) Flc Cgil, Uil scuola, Gilda e Snals (allo Sciopero, in forma separata, partecipa anche Anief) rompono gli indugi e hanno proclamato, per Venerdì 10 dicembre, una giornata di agitazione sindacale per protesta contro l’immobilismo del governo in materia di istruzione. L'articolo Sciopero 10 dicembre, “Adesso basta, la scuola si ribella”. Tutta la giornata minuto per minuto. Doppio appuntamento su OS TV Venerdì ore 11.30 e 15.00 . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 dicembre 2021) Flc Cgil, Uil, Gilda e Snals (allo, in forma separata, partecipa anche Anief) rompono gli indugi e hanno proclamato, per10, unadi agitazione sindacale per protesta contro l’immobilismo del governo in materia di istruzione. L'articolo10, “, lasi”.lapersu OS TVore 11.30 e 15.00 .

Advertising

direzioneprc : BENVENUTO SCIOPERO GENERALE, SCELTA GIUSTA E NECESSARIA Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per il gio… - Pedro69280970 : RT @SkyTG24: Manovra, Landini: “La sanità sarà esentata dallo sciopero del 16 dicembre” - Sardauker : RT @LucaBellinzona: CGIL e UIL hanno dichiarato #SCIOPEROgenerale per il 16 dicembre. Uno sciopero insensato quanto più ridicolo perché an… - SkyTG24 : Manovra, Landini: “La sanità sarà esentata dallo sciopero del 16 dicembre” - AniefTorino : Sciopero 10 dicembre, “Adesso basta, la scuola si ribella”. Tutta la giornata minuto per minuto. Doppio appuntament… -