Sciatori travolti da una valanga a La Thuile | in Valle d’Aosta | estratti vivi | ma uno è molto grave

(Di martedì 7 dicembre 2021) Si è sfiorata la tragedia in queste ore a Lain Val. Qui infatti unasembrerebbe aver travolto due, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Oltre a loro vi sarebbe anche una terza persona, che non risulterebbe essere rimasta coinvolta nell’incidente. Il soccorso alpino della regione è giunto sul posto.da unaa La: le loro condizioni Duesarebbero statida unamentre si trovavano in una parte del comprensorio di Lache attualmente, spiega Ansa, è chiusa. Sul posto sarebbe stato presente anche un terzo escursionista, riporta TgCom24. Quest’ultimo non sarebbe rimasto coinvolto ...

La Thuile, valanga: estratti vivi gli scialpinisti. Sono stati estratti vivi dalla neve i dueda una valanga poco dopo le 13 nella zona del Piccolo San Bernardo . Lo ha confermato Killy Martinet, presidente delle funivie della zona. La Thuile, valanga: estratti vivi gli ...L'incidente in Valle d'Aosta poco dopo le 13. Sono stati estratti vivi dalla neve i dueda una valanga poco dopo le 13 nella zona del Piccolo San Bernardo, in valle d'Aosta. Lo ha confermato Killy Martinet, presidente delle funivie del Piccolo San Bernardo. Ancora non ...Una valanga si è staccata in località La Thuile, in Val d’Aosta. L’episodio è avvenuto in data 7 dicembre alle ore 13 nella zona del piccolo San Bernardo. Tragedia scampata per un gruppo di sciatori c ...Una valanga si è staccata nella zona del Piccolo San Bernardo, sopra La Thuile, travolgendo due sciatori. Uno è stato estratto dai soccorritori e portato in pronto soccorso: si tratta di un 25enne res ...