Sci di fondo, cambio della guardia tra Johaug e Karlsson? La norvegese ne dubita: “Ho ancora margine” (Di martedì 7 dicembre 2021) Uno dei temi forti dell’inizio della stagione della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo è rappresentato dal vedere Therese Johaug perdere la propria onnipotenza nelle prove di distanza contro il tempo. Infatti la trentatreenne norvegese è stata battuta da Frida Karlsson sia nella 10 km a tecnica classica di Ruka, andata in scena sabato 27 novembre, che nella 10 km a skating di Lillehammer, disputatasi il 4 dicembre. Nel primo caso la ventiduenne svedese si è imposta con 13”7 di vantaggio, mentre sette giorni dopo ha primeggiato di soli 3 decimi di secondo. Cionondimeno, vedere Johaug battuta per due volte consecutive a cronometro, peraltro in entrambe le tecniche, è un fatto indubbiamente inaspettato. La veterana di Dalsbygda non subiva due battute d’arresto di ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Uno dei temi forti dell’iniziostagioneCoppa del Mondo femminile di sci diè rappresentato dal vedere Thereseperdere la propria onnipotenza nelle prove di distanza contro il tempo. Infatti la trentatreenneè stata battuta da Fridasia nella 10 km a tecnica classica di Ruka, andata in scena sabato 27 novembre, che nella 10 km a skating di Lillehammer, disputatasi il 4 dicembre. Nel primo caso la ventiduenne svedese si è imposta con 13”7 di vantaggio, mentre sette giorni dopo ha primeggiato di soli 3 decimi di secondo. Cionondimeno, vederebattuta per due volte consecutive a cronometro, peraltro in entrambe le tecniche, è un fatto indubbiamente inaspettato. La veterana di Dalsbygda non subiva due battute d’arresto di ...

Advertising

bobinetv : Val Ferret: aperta la pista di fondo @CourmayeurMontB #valledaosta sci - - FondoItalia : Sci di fondo - Nuovo intervento chirurgico per Linn Svahn - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Johaug accende il duello con Karlsson: 'Sarà un inverno eccitante; io al top della forma per le Olimpiadi'… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Oberstdorf a porte chiuse per salto e Tour de Ski, ma gli organizzatori pronti a riaprirle se sarà possibile - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Veronika Stepanova elogia il movimento russo e Välbe: 'Quando un atleta vince è merito del sistema che lo h… -