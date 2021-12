Sci alpino, Val d’Isere 2021: 9 azzurri per il gigante e 6 per lo slalom, c’è De Aliprandini (Di martedì 7 dicembre 2021) Il movimento italiano di sci alpino si prepara al nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di categoria. Dopo la trasferta a stelle e strisce, talenti nostrani in Val d’Isere, per la prima trappa europea della serie di gare prima della Olimpiadi di Pechino 2022. Gli italiani dunque si fermeranno in Francia per offrire del loro meglio, tra sabato 11 dicembre caratterizzato dal gigante e domenica 12 dicembre contraddistinta dallo slalom. Per quanto concerne il gigante, nel dettaglio, il direttore tecnico Roberto Lorenzi ha convocato Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Filippo Della Vite; Giovanni Franzoni, Hannes Zingerle, Alex Hofer, Simon Maurberger e Alex Vinatzer. In riferimento invece allo slalom, in pista i già citati Simon Maurberger e Alex ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Il movimento italiano di scisi prepara al nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di categoria. Dopo la trasferta a stelle e strisce, talenti nostrani in Val, per la prima trappa europea della serie di gare prima della Olimpiadi di Pechino 2022. Gli italiani dunque si fermeranno in Francia per offrire del loro meglio, tra sabato 11 dicembre caratterizzato dale domenica 12 dicembre contraddistinta dallo. Per quanto concerne il, nel dettaglio, il direttore tecnico Roberto Lorenzi ha convocato Giovanni Borsotti, Luca De, Riccardo Tonetti, Filippo Della Vite; Giovanni Franzoni, Hannes Zingerle, Alex Hofer, Simon Maurberger e Alex Vinatzer. In riferimento invece allo, in pista i già citati Simon Maurberger e Alex ...

