Sci alpino: i convocati dell'Italia per Val d'Isere. Si punta su De Aliprandini e Vinatzer (Di martedì 7 dicembre 2021) Torna in Europa la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile dopo la trasferta Nordamericana dedicata alla velocità. Si torna a parlare di discipline tecniche in quel di Val d'Isere: in terra francese andranno in scena sabato uno slalom gigante e domenica uno slalom speciale. L'Italia sulle nevi transalpine quattro vittorie tra le porte larghe, ormai datate: due di Gustavo Thoeni (1969, 1975) e due di Piero Gros (1972, 1974). L'ultimo podio tricolore risale invece al 2019 quando Stefano Gross giunse terzo tra i rapid gates. Per l'occasione in gigante il Bel Paese schiererà Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Hannes Zingerle, Alex Hofer, Simon Maurberger e Alex Vinatzer. Vinatzer e Maurberger doppieranno la gara, essendo impegnati anche in ...

