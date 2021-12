Scala, standing ovation per Mattarella: 6 minuti di applausi (Di martedì 7 dicembre 2021) Ovazione per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo ingresso nel palco centrale della Scala per assistere al Macbeth. Tutti in piedi per il Capo dello Stato, in platea come nei palchi e nel loggione. Anche l’orchestra si è alzata in piedi e il direttore, il maestro Riccardo Chailly, ha simbolicamente alzato la bacchetta in onore di Mattarella. Dalla platea, dai palchi e dal loggione si sono levati anche grida di “bis” rivolte a Mattarella, quasi un invito per un nuovo mandato al Quirinale, e ripetuti “viva il presidente”. Sono stati ben sei i minuti di applausi ininterrotti per Mattarella, dalle 18 in punto alle 18.06. Due anni fa, in occasione della Prima della “Tosca” di Giacomo Puccini l’applauso per Mattarella fu lungo 5 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Ovazione per il presidente della Repubblica, Sergio, al suo ingresso nel palco centrale dellaper assistere al Macbeth. Tutti in piedi per il Capo dello Stato, in platea come nei palchi e nel loggione. Anche l’orchestra si è alzata in piedi e il direttore, il maestro Riccardo Chailly, ha simbolicamente alzato la bacchetta in onore di. Dalla platea, dai palchi e dal loggione si sono levati anche grida di “bis” rivolte a, quasi un invito per un nuovo mandato al Quirinale, e ripetuti “viva il presidente”. Sono stati ben sei idiininterrotti per, dalle 18 in punto alle 18.06. Due anni fa, in occasione della Prima della “Tosca” di Giacomo Puccini l’applauso perfu lungo 5 ...

