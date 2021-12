Scala: Netrebko, 'Soddisfatta, è stata grande perfomance' (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dic. - (Adnkronos) - "Sono molto felice e Soddisfatta, è stata una grande performance. Anche se si è trattato di una Prima, con tutte le difficoltà e il nervosismo da parte di tutti, io ho pensato solo a cantare e alla fine è stato fantastico". Lo ha detto il soprano Anna Netrebko, al termine della Prima della Scala, che ha inaugurato la stagione con il "Macbeth" di Giuseppe Verdi. "Abbiamo amato questo show e questa performance con un cast fantastico - ha aggiunto Netrebko -. Abbiamo lavorato insieme come un'ottima squadra, c'e stata un'atmosfera fantastica durante tutte le prove e lo show. Abbiamo passato la settimana di prove insieme, volendoci bene e facendo un lavoro molto intenso. Siamo molto felici del risultato". "Anche ballare sul palco è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dic. - (Adnkronos) - "Sono molto felice e, èunaperformance. Anche se si è trattato di una Prima, con tutte le difficoltà e il nervosismo da parte di tutti, io ho pensato solo a cantare e alla fine è stato fantastico". Lo ha detto il soprano Anna, al termine della Prima della, che ha inaugurato la stagione con il "Macbeth" di Giuseppe Verdi. "Abbiamo amato questo show e questa performance con un cast fantastico - ha aggiunto-. Abbiamo lavorato insieme come un'ottima squadra, c'eun'atmosfera fantastica durante tutte le prove e lo show. Abbiamo passato la settimana di prove insieme, volendoci bene e facendo un lavoro molto intenso. Siamo molto felici del risultato". "Anche ballare sul palco è stato ...

Advertising

repubblica : La regina della Scala, Anna Netrebko è Lady in 'Macbeth': 'Oggi il mondo è terribile come allora' [di Paola Zonca] - TV7Benevento : Scala: Netrebko, 'Soddisfatta, è stata grande perfomance'... - extraterra62 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo l'ovazione per il capo dello Stato Mattarella il pubblico della Scala ha tributato all'opera Macbeth di Verdi andata… - Tagota14 : RT @rada_maja: ??Beati chi stasera vedono strepitosa Anna Netrebko -teatro alla scala ?????????? - formulemma : RT @samantha21___: Anna Netrebko è stata sublime. Come sempre la Prima della Scala è un'emozione #Macbeth -