Sassuolo, lo Shakhtar ci prova per Boga: Atalanta ancora avanti. I dettagli (Di martedì 7 dicembre 2021) Calciomercato Sassuolo: non solo l’Atalanta, anche lo Shakhtar Donetsk avrebbe messo gli occhi su Boga. De Zerbi propone uno scambio Jeremie Boga, che nell’ultimo periodo al Sassuolo non ha trovato tantissimo spazio, sarà l’uomo mercato di gennaio. L’ivoriano piace molto all’Atalanta che avrebbe già bussato alla porta dei neroverdi che però, nelle ultime ore, avrebbero registrato una nuova interessata. Si tratta, come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, dello Shakhtar Donetsk dell’ex De Zerbi. Gli ucraini hanno chiesto Boga mettendo sul piatto il cartellino del centrocampista israeliano Manor Solomon. L’Atalanta sarebbe però vista l’offerta da circa 20 milioni e la richiesta ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Calciomercato: non solo l’, anche loDonetsk avrebbe messo gli occhi su. De Zerbi propone uno scambio Jeremie, che nell’ultimo periodo alnon ha trovato tantissimo spazio, sarà l’uomo mercato di gennaio. L’ivoriano piace molto all’che avrebbe già bussato alla porta dei neroverdi che però, nelle ultime ore, avrebbero registrato una nuova interessata. Si tratta, come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, delloDonetsk dell’ex De Zerbi. Gli ucraini hanno chiestomettendo sul piatto il cartellino del centrocampista israeliano Manor Solomon. L’sarebbe però vista l’offerta da circa 20 milioni e la richiesta ...

Advertising

DiMarzio : L'@Atalanta_BC fa sul serio per #Boga, pronta la prima offerta. Su di lui anche lo @FCShakhtar di De Zerbi - NMercato24 : Sassuolo, lo Shakhtar di De Zerbi propone Solomon per arrivare a Boga. #Calciomercato #7Dicembre - menendezES9 : RT @DiMarzio: L'@Atalanta_BC fa sul serio per #Boga, pronta la prima offerta. Su di lui anche lo @FCShakhtar di De Zerbi - PublicEnemyGH : @FabrizioRomano Lo Shakhtar Donetsk ha chiesto l'ala del Sassuolo Jeremie Boga,incluso Manor Salomon nella trattati… - Fprime86 : RT @DiMarzio: L'@Atalanta_BC fa sul serio per #Boga, pronta la prima offerta. Su di lui anche lo @FCShakhtar di De Zerbi -