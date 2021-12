SantAmbrogio - Le auto dedicate a Milano FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il 7 dicembre è il giorno in cui asi celebra Sant'Ambrogio, patrono della città, dando il via alle festività del periodo natalizio con un giorno d'anticipo rispetto al resto d'Italia. Così, quella dedicata al Santo, che fu vescovo caritatevole nel quinto secolo, è anche l'occasione per qualche giornata fuori porta per molti milanesi, magari unendo questa festività (e quella dell'Immacolata Concezione) al weekend più vicino sul calendario. Per noi di Quattroruote è invece l'occasione per parlarvi delle vetture che rendono omaggio nel nome alla metropoli lombarda, tra cui troviamo diverse Alfa Romeo, ma anche modelli di altre marche. Le abbiamo raccolte nella nostra galleriagrafica.