Sant'Ambrogio, chi era il vescovo patrono di Milano: ecco la sua storia (Di martedì 7 dicembre 2021) Politico in carriera poi vescovo per acclamazione e infine dottore della Chiesa. La vita di Sant'Ambrogio, il patrono di Milano, è la storia di un uomo che è stato in grado di lasciare un segno indelebile nel cattolicesimo e nella città che lo ha scelto come Santo protettore. Nato a Treviri, in Germania, nel 339-340 d.C., da una ricca famiglia romana e cristiana, Aurelio Ambrogio (Aurelius Ambrosius), viene festeggiato ogni 7 dicembre, data in cui si ricorda il suo battesimo e la contestuale nomina a vescovo di Milano. Brillante carriera politica Figlio del prefetto romano della Gallia, Ambrogio cresce a Treviri per poi formarsi a Roma, dove si trasferisce dopo la morte del padre. Dopo aver terminato ...

