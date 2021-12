Santa Sofia, la ‘Natività’ diventa 3D e sarà proiettata all’esterno della Chiesa (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Tecnologia all’avanguardia, storia dell’arte e simboli della Cristianità si sono incontrati oggi nel Chiostro del Museo del Sannio annesso alla Chiesa longobarda di Santa Sofia – Patrimonio Unesco di Benevento. Il pulvino n. 1 del Chiostro, denominato “Natività”, nel quale sono rinvenibili e visibili alcune antichissime scene proprie della Nascita di Gesù secondo la tradizione, diventerà il simbolo tridimensionale del Natale beneventano. L’iniziativa è stata voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, in collaborazione con la Provincia, Sannio Europa, la società in house che gestisce e promuove la rete museale dell’ente Provincia, e con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio. Il pulvino, virtualmente “trasferito” ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Tecnologia all’avanguardia, storia dell’arte e simboliCristianità si sono incontrati oggi nel Chiostro del Museo del Sannio annesso allalongobarda di– Patrimonio Unesco di Benevento. Il pulvino n. 1 del Chiostro, denominato “Natività”, nel quale sono rinvenibili e visibili alcune antichissime scene proprieNascita di Gesù secondo la tradizione, diventerà il simbolo tridimensionale del Natale beneventano. L’iniziativa è stata voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, in collaborazione con la Provincia, Sannio Europa, la società in house che gestisce e promuove la rete museale dell’ente Provincia, e con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio. Il pulvino, virtualmente “trasferito” ...

