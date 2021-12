Sampdoria, per il dopo Ferrero i tifosi sognano il ritorno di una ex stella blucerchiata! (Di martedì 7 dicembre 2021) dopo le vicende di questi giorni che hanno visto coinvolto l’oramai ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, il club blucerchiato è in cerca di nuovi acquirenti e uno di questi sembra essere proprio l’ex stella del club Gianluca Vialli. Gianluca VialliNell’attesa di offerte concrete per l’acquisizione del club, al momento chi detiene il controllo del club è il commercialista di Ferrero, Gianluca Vidal. Con l’arresto di Ferrero, si sono aperti vari scenari sull’acquisizione del club. In prima fila c’è Gianluca Vialli, che aveva già provato a rilevare il club nel 2019 insieme all’uomo d’affari statunitense James Dinan. La stella dello scudetto del ’91 può contare nuovamente sul magnete ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021)le vicende di questi giorni che hanno visto coinvolto l’oramai ex presidente dellaMassimo, il club blucerchiato è in cerca di nuovi acquirenti e uno di questi sembra essere proprio l’exdel club Gianluca Vialli. Gianluca VialliNell’attesa di offerte concrete per l’acquisizione del club, al momento chi detiene il controllo del club è il commercialista di, Gianluca Vidal. Con l’arresto di, si sono aperti vari scenari sull’acquisizione del club. In prima fila c’è Gianluca Vialli, che aveva già provato a rilevare il club nel 2019 insieme all’uomo d’affari statunitense James Dinan. Ladello scudetto del ’91 può contare nuovamente sul magnete ...

