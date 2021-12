Salvini contro la Vergine Maria che diventa trans: “Vergognoso insulto” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA – Salvini contro la Vergine Maria che diventa trans. Ecco le parole del leader della Lega, affidate ai suoi profili social: “Ma possibile che certa gente non riesca a rispettare nemmeno la Vergine Maria e il Santo Natale? Non è una simpatica provocazione, è un Vergognoso insulto”. Salvini contro la Vergine Maria che diventa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA –lache. Ecco le parole del leader della Lega, affidate ai suoi profili social: “Ma possibile che certa gente non riesca a rispettare nemmeno lae il Santo Natale? Non è una simpatica provocazione, è un”.lacheL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

