Salute | il vademecum per chi ritiene di essere vittima di un caso di malasanità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 dicembre 2021) (Bologna 7 dicembre 2021) - Come reagire se si sospetta divittime di undi? A proporre sei utili consigli è Taddia Group, franchising con trent'anni di storia e più di 100 agenzie sul territorio nazionale Bologna, 07 dicembre 2021 – La pandemia da Covid-19 ha riportato lain cima alla lista delle priorità degli italiani, facendo capire una volta per tutte quanto sia importante poter contare su un sistema sanitario affidabile, solido ed efficiente. È vero però che gli errori capitano, talvolta per un'infausta casualità, talvolta per negligenza. Quando si subiscono in prima persona, è facile sentirsi fragili e impotenti. Ma chiunque ha il diritto di ottenere il giusto risarcimento per il danno subìto. A testimoniarlo è l'esperienza di Taddia Group, il primo gruppo italiano nella gestione ...