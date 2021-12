Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal 2021. Qui Chiara Kreuzer ha vinto l’unica gara femminile della storia (Di martedì 7 dicembre 2021) La terza tappa della Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci si disputerà a Klingenthal, location pressoché sconosciuta alle atlete non tedesche, almeno per quanto riguarda contesti agonistici di rilievo. Infatti il massimo circuito si è presentato nella località della Sassonia solamente una volta nella storia, ovvero due anni orsono. Nel dicembre 2019 si impose l’austriaca Chiara Kreuzer davanti alla slovena Ema Klinec e alla teutonica Katharina Althaus. Per la verità, in passato la location posta al confine con la Repubblica Ceca aveva tentato di organizzare altre competizioni di primo livello, fossero essere invernali o estive, ma spesso e volentieri il meteo si è messo di traverso, come peraltro sovente ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) La terza tappadeldicon gli sci si disputerà a, location pressoché sconosciuta alle atlete non tedesche, almeno per quanto riguarda contesti agonistici di rilievo. Infatti il massimo circuito si è presentato nella localitàSassonia solamente una volta nella, ovvero due anni orsono. Nel dicembre 2019 si impose l’austriacadavanti alla slovena Ema Klinec e alla teutonica Katharina Althaus. Per la verità, in passato la location posta al confine con la Repubblica Ceca aveva tentato di organizzare altre competizioni di primo livello, fossero essere invernali o estive, ma spesso e volentieri il meteo si è messo di traverso, come peraltro sovente ...

