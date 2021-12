Salta il natale: ecco le Regioni verso la zona gialla (Di martedì 7 dicembre 2021) L'Italia non sarà tutta in zona bianca a natale, questa ormai è una certezza. Ma a seconda di come cambierà la situazione epidemiologica e il tasso di occupazione degli ospedali nelle prossime settimane, potrebbero essere molte o molto poche le Regioni in zona gialla. Stesso discorso vale per la zona arancione, che comporterebbe forti restrizioni per i non vaccinati o guariti. Insomma, per chi non ha il super green pass. Certo, l'arrivo in zona arancione entro natale sembra altamente improbabile per grandissima parte della penisola. Fondamentale è, ancora una volta, guardare i dati: incidenza, terapie intensive e area medica. Il numero dei casi settimanali di Covid e l'occupazione degli ospedali sono determinanti per capire quali ... Leggi su howtodofor (Di martedì 7 dicembre 2021) L'Italia non sarà tutta inbianca a, questa ormai è una certezza. Ma a seconda di come cambierà la situazione epidemiologica e il tasso di occupazione degli ospedali nelle prossime settimane, potrebbero essere molte o molto poche lein. Stesso discorso vale per laarancione, che comporterebbe forti restrizioni per i non vaccinati o guariti. Insomma, per chi non ha il super green pass. Certo, l'arrivo inarancione entrosembra altamente improbabile per grandissima parte della penisola. Fondamentale è, ancora una volta, guardare i dati: incidenza, terapie intensive e area medica. Il numero dei casi settimanali di Covid e l'occupazione degli ospedali sono determinanti per capire quali ...

Advertising

timetoewill : Se salta la cena di natale con i colleghi per colpa dei novax in studio non rispondo delle mie azioni - coffefreddo : ma domanda seria l’america fa sch1fo e poi come vi salta in mente di passare le feste con il sole di la? l’europa a… - AdamBeneve : @coma_girl io nun so' riuscito a tradurre da dopo 'ce (sic!) nessuno e da' 'n poi... qualcuno me passa mica 'n foji… - FabryMaggio7 : Adoro i film di Natale americani dove hanno la casa sempre illuminata che pare una centrale nucleare. Io accendo il… - infoitsport : Arresto Ferrero: salta la cena di Natale. Le ultime -