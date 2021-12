Salmone affumicato | ci sono tanti problemi | i test lasciano senza parole

Leggi su chenews

(Di martedì 7 dicembre 2021) Con l’avvicinarsi del Natale, uno dei prodotti più imporè il. Ma, alcuni, hanno portato alla luce dati molto preoccupanti.(AdobeStock)Ilè uno dei prodotti più ambiti della cucina. Spesso, a Natale possiamo trovare nella nostra dispensa il. Un alimento molto apprezzato ma che, in base ad una ricerca, ha molti. Questa è condotta dalla rivista dei consumatori tedesca Oko-. Proprio i risultati di questa ricerca hanno sollevato pesanti dubbi. Ilriguarda ben 20 marchi tedeschi. Ma questo è un discorso da fare anche per la nostra Nazione. Questo perché il discorso non riguarda solo il prodotto in se ma ...