Salernitana, ripresi gli allenamenti: escluse lesioni per Zortea (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono ripresi regolarmente presso il centro sportivo Mary Rosy gli allenamenti della Salernitana. Ieri pomeriggio gli uomini di Stefano Colantuono scesi in campo nella gara di sabato contro il Milan hanno svolto un lavoro di ripristino muscolare, mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con un riscaldamento tecnico seguito da una partitella finale. Sul fronte infortuni Nadir Zortea si è sottoposto a esami strumentali presso il Centro Polidiagnostico Check-Up che fortunatamente hanno escluso lesioni; Mamadou Coulibaly, Gondo e Ruggeri hanno svolto un lavoro atletico specifico, con Strandberg che si è sottoposto a seduta fisioterapica. Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) Sonoregolarmente presso il centro sportivo Mary Rosy glidella. Ieri pomeriggio gli uomini di Stefano Colantuono scesi in campo nella gara di sabato contro il Milan hanno svolto un lavoro di ripristino muscolare, mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con un riscaldamento tecnico seguito da una partitella finale. Sul fronte infortuni Nadirsi è sottoposto a esami strumentali presso il Centro Polidiagnostico Check-Up che fortunatamente hanno escluso; Mamadou Coulibaly, Gondo e Ruggeri hanno svolto un lavoro atletico specifico, con Strandberg che si è sottoposto a seduta fisioterapica.

