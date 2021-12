Salernitana, incontro tra trustee e Figc: domenica scade presentazione offerte (Di martedì 7 dicembre 2021) Questo pomeriggio, in via Allegri, si è tenuto un incontro tra i trustee che sono stati incaricati di cedere la Salernitana e i legali della Figc. Un incontro che è stato solo di tipo tecnico, con i rappresentanti di Widar Trust e Melior Trust, Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, che quindi non hanno ancora comunicato il nome dell’acquirente. Quest’ultimo uscirà dalle offerte che dovranno pervenire entro il limite ultimo di domenica a mezzanotte. Una vicenda su cui aleggia la massima riservatezza, tanto che la nota attesa per oggi dai trustee non è stata diramata. Un affare per cui il tempo stringe sempre più: la cessione del club campano dovrà avvenire entro il 31 dicembre, pena la sua esclusione dalla Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Questo pomeriggio, in via Allegri, si è tenuto untra iche sono stati incaricati di cedere lae i legali della. Unche è stato solo di tipo tecnico, con i rappresentanti di Widar Trust e Melior Trust, Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, che quindi non hanno ancora comunicato il nome dell’acquirente. Quest’ultimo uscirà dalleche dovranno pervenire entro il limite ultimo dia mezzanotte. Una vicenda su cui aleggia la massima riservatezza, tanto che la nota attesa per oggi dainon è stata diramata. Un affare per cui il tempo stringe sempre più: la cessione del club campano dovrà avvenire entro il 31 dicembre, pena la sua esclusione dalla Serie A. SportFace.

