Sainz in visita a Expo | ' Molto positivo il mio anno in Ferrari'

Ultime Notizie dalla rete : Sainz visita

La Gazzetta dello Sport

Carlos, la Ferrari, la F1. Il pilota spagnolo della rossa ha tracciato un bilancio - a una gara dalla fine del Mondiale 2021 - del suo anno d'esordio con il team di Maranello a Dubai, dove è in corso ......sapranno rendersi utili per i rispettivi compagni? Il finlandese ultimamente ha marcatoun ...HONDA 190 5 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 153 6 Charles Leclerc MON FERRARI 152 7 Carlos...Il pilota spagnolo di Maranello in vista a Expo 2020 di Dubai: "Tre podi e molti piazzamenti a punti, direi che va bene considerato che non ho potuto provare la macchina nei test invernali" ...Manca ancora una gara al termine della stagione di F1, quella in programma domenica ad Abu Dhabi, ma Carlos Sainz è già in grado di tracciare un bilancio del suo primo anno alla Ferrari. "Per me è sta ...