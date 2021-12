Sabato l' Astigiano protagonista di Bellissima Italia

(Di martedì 7 dicembre 2021) E' Asti ladel programma televisivo, che va in onda11 dicembre su Rai2 alle 14,50. Lo annuncia Franco Quaglia, presidente dell'associazionenel mondo: "...

Ultime Notizie dalla rete : Sabato Astigiano

ATNews

E' Asti la protagonista del programma televisivo Bellissima Italia, che va in onda sabato 11 dicembre su Rai2 alle 14,50. Lo annuncia Franco Quaglia, presidente dell'associazione Italia nel mondo: "Sono nato ad Asti e sono legato a questo territorio. Ai suoi sapori, alle sue ..."