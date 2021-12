Sabatini | «Campionato vivo | Napoli favorito Juve? La cessione di Cr7…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 dicembre 2021) Walter, nell’intervista concessa ai microfoni di Radio Radio, ha detto la sua sul. Le dichiarazioni Ai microfoni di Radio Radio, Walterha parlato così di questa prima parte di. DICHIARAZIONI – «Guardo tutte le partite, in particolare il Bologna perché è la mia squadra fino al 30 giugno. Fino a un mese fa ho puntato sulper lo scudetto e confermo la mia idea. Ora hanno tanti infortuni, ma Spalletti troverà una soluzione. L’Inter in questo momento è felice, il Milan può restare in vetta fino alla fine. Ile stimolante. Manca la? Non ha ancora trovato un canovaccio giusto, ci sono discontinuità in campo, ma è anche una conseguenza dell’abbandono di Ronaldo. Manca un po’ a ...