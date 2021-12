Rugby, i convocati dell’Italia Under 20 per l’amichevole contro l’Irlanda del 18 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Under 20 di Rugby, Massimo Brunello, ha diramato la lista dei convocati per il raduno di Parma in vista della sfida con la Selezione Irlanda U20 Sperimental prevista a Dublino, in Irlanda, sabato 18 dicembre alle ore 15.00 italiane. Così Massimo Brunello al sito federale: “Il test contro l’Irlanda arriva a conclusione di un anno intenso dove abbiamo mostrato buone prestazioni al Sei Nazioni di categoria in Galles e poi iniziato a costruire un nuovo gruppo verso la nuova stagione sportiva. E’ un primo banco di prova per valutare il lavoro fatto dall’estate scorsa e sicuramente fondamentale in vista dei prossimi impegni sportivi che ci attendono“. I convocati dell’Italia Under 20 Riccardo ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana20 di, Massimo Brunello, ha diramato la lista deiper il raduno di Parma in vista della sfida con la Selezione Irlanda U20 Sperimental prevista a Dublino, in Irlanda, sabato 18alle ore 15.00 italiane. Così Massimo Brunello al sito federale: “Il testarriva a conclusione di un anno intenso dove abbiamo mostrato buone prestazioni al Sei Nazioni di categoria in Galles e poi iniziato a costruire un nuovo gruppo verso la nuova stagione sportiva. E’ un primo banco di prova per valutare il lavoro fatto dall’estate scorsa e sicuramente fondamentale in vista dei prossimi impegni sportivi che ci attendono“. I20 Riccardo ...

Advertising

MarsicaW : RUGBY L'AQUILA: GRANDE ATTESA PER LA SFIDA A ROMA CONTRO LA CAPITOLINA, L'ELENCO DEI CONVOCATI Ultimo allenamento d… - RomagnaRFC : Domani allo Stadio del Rugby di Cesena il Romagna RFC incontra la Capitolina: sfida d'alta quota per i galletti con… - NprRugby : Quattro rugbisti del Rugby Club Pasian di Prato convocati nei Dogi - TremilasportWeb : #Rugby – Sono 5 i friulani convocati per il Trofeo dei Dogi riservato all’U17 maschile e all’U19 femminile… -