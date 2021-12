(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Hatoe documentazione fiscale ad un’ ignara vittima per acquistare costosi. Un uomo di 32 anni – del quale non è stato reso noto il nome nè il Comune di residenza del– è statoe posto ai domiciliari dai Carabinieri. I reati contestatigli dalla Procura di Napoli Nord sono: truffa, sostituzione di persona e fabbricazione di falsi documenti d’. L’ uomo – secondo quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri – avrebbe prima falsificato la carta didella vittima, per poi impossessarsi della documentazione fiscale ed acquistare quindi svariatidi valore attraverso contratti di finanziamento con firma ovviamente falsa. Al 32 enne sono ...

Advertising

anteprima24 : ** Ruba identità per comprare elettrodomestici, 32enne #Casertano arrestato ** - IngMosca : L'imbruttimento è una truffa all'essere umano ovvero si ruba la sua personalità la si sdoppia peggiorando la qual… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba identità

Lo Strillone

Conseguentemente il cittadino straniero è stato deferito per furto con destrezza, false dichiarazioni sulla suae per le disposizioni relative al mancato possesso di documenti d'Sinossi: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider - Man, viene rivelata l'del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto ...