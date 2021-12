Rosalinda Cannavò | grande annuncio sui social | l’indizio non lascia dubbi FOTO

Advertising

361_magazine : - justagem1nigirl : @enunlugardela_ Ma sì spero... Rosalinda cannavò... Michelle hunziker... - michiamoSERE : Rosalinda Cannavò/Adua Del Vesco scartata da Sanremo è chiaramente un caso di omofobia - bad4tlove_ : Claudia Gerini Michelle Hunziker ROSALINDA CANNAVÒ - scorpioriferita : la grave perdita che ha subito Sanremo per la mancata partecipazione di Rosalinda Cannavò in arte Ho scelto di essere libera… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò

Già nella scorsa edizione del GF Vip , infatti, il nome della nota interprete - soprattutto dopo il coming out di Gabriel Garko , che ha deciso di condividere con l'ex storica- era ...Ha calato le maschere Gabriel l'anno scorso in diretta da Alfonso Signorini per difendere la sua ex fidanzata. Da allora vive serenamente anche l'amore e ora dopo Gabriele Rossi c'è ...