Roma | ZTL chiusa nei festivi da domani | ira e proteste dei commercianti del centro

(Di martedì 7 dicembre 2021). Le zone Ztl saranno completamente chiuse anche la domenica e nei giornia partire proprio dalla giornata di, 8 dicembre, giorno dell’Immacolata. Certo, è previsto un trasporto pubblico rafforzato, sebbene con stop alle 21,30 della metropolitana il giorno di Natale. Non mancheranno maggiori collegamenti con le zone più gettonate per lo shopping e le spese di Natale. Così, la giunta capitolina ha approvato ieri il piano della mobilità per il periodo delletà di fine anno. Come anticipato, il piano della viabilità festiate entrerà in vigore dae resterà tale fino a domenica 9 gennaio. In tale occasione, Gualtieri ha spiegato: «Vogliamo garantire a tutte lene e a tutti ini un periodo festivo attento alle regole e più sereno», ...

, 7 dic. 'Ha fatto bene il comune a mantenere laanche durante le feste senza però blindare il centro come era successo in passato:soffoca di traffico e le alternative all'uso dell'auto ..."Ha fatto bene il comune a mantenere laanche durante le feste senza però blindare il centro come era successo in passato:soffoca di traffico e le alternative all'uso dell'auto di proprietà ci sono, ora bisogna modernizzare la ...Un cortocircuito sulla gestione della Ztl rende le parcelle delle pompe funebri più salate per chi abita in Centro storico di Roma . Solo nell'ultimo anno, le ditte del caro estinto hanno ricevuto olt ...Il Campidoglio approva il piano mobilità per le feste: varchi accesi nei week end dalle 6.30 alle 18 fino al 9 gennaio. Rafforzato il servizio pubblico ...