Roma, viaggiava in treno senza Green Pass: era positivo e con obbligo di quarantena (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono scattate da qualche giorno le nuove misure anti-contagio nella capitale, ma già cominciano i primi fermi da parte della Polizia. Durante i controlli di oggi sono state due le persone denunciate poiché non in regola con il Green Pass. Una, addirittura, ha violato l'obbligo di quarantena per positività al Covid-19. Leggi anche: Terribile incidente a Roma: si schianta contro il palo della luce, morto Controlli anti-covid nella capitale: viaggiatore positivo prende comunque il treno Questa mattina due persone sono state denunciate dalla Polizia Locale Roma Capitale, nell'ambito dei controlli predisposti dai caschi bianchi per il rispetto delle nuove misure anti-Covid riguardanti l'uso dei mezzi pubblici. A piazzale Flaminio, una pattuglia del Gruppo ...

