Roma, sfiorata tragedia: crolla un albero in strada e centra due auto in transito (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma. E' accaduto nella giornata di ieri, a Roma, precisamente in via Prati Fiscali, altezza Conca D'oro. Dove un albero di grosse dimensioni è crollato ed è andato a finire direttamente su due auto in corsa e una parcheggiata. L'albero, poi, sul finire della sua caduta si è appoggiato su un terrazzo. Leggi anche: Sciopero generale 16 dicembre 2021 contro la manovra Draghi: Cgil e Uil annunciano 8 ore di proteste Non risultano feriti dalle info rinvenute ad oggi, solo un grandissimo spavento per i residenti i quali hanno immediatamente contattato il 112. Nelle ore successive traffico paralizzato, dovuto alla chiusura della strada da perte dei vigili del fuoco per rimuovere l'albero e rimediare ai danni.

