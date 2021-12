Roma, maglie all’asta per le famiglie bisognose: il gesto di Mou e Rui Patricio (Di martedì 7 dicembre 2021) gesto d’oro di Mourinho e Rui Patricio. Messe all’asta due maglie per salvare il pranzo di Natale di alcune famiglie in Portogallo Il Corriere dello Sport riferisce del gesto d’oro di Mourinho e Rui Patricio. I due simboli della Roma attuale, infatti, hanno deciso di mettere all’asta due maglie da loro autografate per aiutare alcune famiglie bisognose in Portogallo. Il ricavato servirà per organizzare il pranzo di Natale di chi, al momento, non può purtroppo permetterselo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021)d’oro di Mourinho e Rui. Messedueper salvare il pranzo di Natale di alcunein Portogallo Il Corriere dello Sport riferisce deld’oro di Mourinho e Rui. I due simboli dellaattuale, infatti, hanno deciso di metteredueda loro autografate per aiutare alcunein Portogallo. Il ricavato servirà per organizzare il pranzo di Natale di chi, al momento, non può purtroppo permetterselo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

