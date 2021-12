Roma-Inter, steward aggredita da tifoso nerazzurro incontra Questore (Di martedì 7 dicembre 2021) La steward colpita al volto con un pugno da un tifoso nerazzurro, individuato dagli agenti della Polizia di Stato e immediatamente arrestato, durante il match tra Roma e Inter ha incontrato oggi il Questore Mario Della Cioppa, il quale ha voluto esprimerle solidarietà e vicinanza e complimentarsi con lei per la tenacia mostrata nello svolgimento del suo lavoro. Per il tifoso, il Questore ha emesso il provvedimento del Daspo che gli vieterà l’accesso per quattro anni all’Interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello. Tale divieto sarà esteso anche agli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Lacolpita al volto con un pugno da un, individuato dagli agenti della Polizia di Stato e immediatamente arrestato, durante il match trahato oggi ilMario Della Cioppa, il quale ha voluto esprimerle solidarietà e vicinanza e complimentarsi con lei per la tenacia mostrata nello svolgimento del suo lavoro. Per il, ilha emesso il provvedimento del Daspo che gli vieterà l’accesso per quattro anni all’no degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello. Tale divieto sarà esteso anche agli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale ...

