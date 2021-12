(Di martedì 7 dicembre 2021)– Proseguono, infatti, senza sosta i controlli dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo di provincia nell’ambito del piano “sicuro”, diretto, tra l’altro, al contrasto dell’abusivismo commerciale, della vendita di capi recanti marchi contraffatti, nonché della diffusione di prodotti non sicuri, al fine di tutelare la salute dei consumatori ed il corretto funzionamento del mercato, evitando pratiche di concorrenza sleale, conseguenti alla vendita di merce a prezzi nettamente inferiori a quelli dei prodotti originali. L’ultima operazione effettuata in questo ambito ha portato, tra la serata di ieri e la mattinata di oggi, al sequestro di numerosi articoli pressoe dettaglianti ae a Pescara e alla denuncia, a piede libero, di un imprenditore alla competente ...

Advertising

ilfaroonline : Roma, giocattoli pericolosi pronti a essere venduti per Natale: multe salate per i grossisti - playmovictorian : ?????? Buon 1° dicembre con Playmobil?????????????????????! ?????? @playmobil #playmobil #Italia #Roma #Venezia #Firenze… - playmovictorian : ?????? Buon 1° dicembre con Playmobil?????????????????????! ?????? @playmobil #playmobil #Italia #Roma #Venezia #Firenze… - playmovictorian : ?????? Buon 1° dicembre con Playmobil?????????????????????! ?????? @playmobil #playmobil #Italia #Roma #Venezia #Firenze… - playmovictorian : ?????? Buon 1° dicembre con Playmobil?????????????????????! ?????? @playmobil #playmobil #Italia #Roma #Venezia #Firenze… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma giocattoli

Corriere Roma

... dai libri agli oggetti dell'artigianato fino agli addobbi natalizi e i, senza ... Alla morte improvvisa del padre, che era un illustre governatore delle Gallie, Ambrogio si trasferì a...... decorazioni e, dedicata ai più piccoli lungo gli storici portici, al Villaggio di ...Gli acquisti in vista del Natale anche quest'anno asaranno all'insegna delle norme di ...PESCARA – Le Fiamme Gialle hanno eseguito delle verifiche anche in due grandi magazzini di Roma, rinvenendovi diverse categorie di prodotti non sicuri, in particolare giocattoli, gadget, souvenir e pe ...Ancora un duro colpo inferto all’economia illegale da parte delle Fiamme Gialle di Pescara. Proseguono, infatti, senza sosta i controlli dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del ...