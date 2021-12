Roma, Boniek: «Sorpreso dall’atteggiamento rinunciatario, deluso da Mourinho» (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ex calciatore giallorosso Boniek ha parlato della prestazione deludente della Roma contro l’Inter Zibi Boniek, ex calciatore della Roma e ora vice presidente UEFA, in una intervista a Il Messaggero ha commentato la prestazione deludente dei giallorossi contro l’Inter. ATTEGGIAMENTO rinunciatario – «Ero venuto a vedere una partita che purtroppo non c’è stata. Mourinho nel post-gara ha provato a giustificare il tutto con le assenze. È una spiegazione logica e ci può anche stare. Però se è vero che la Roma è inferiore all’Inter e lo è ancor di più con le assenze, seguendo questo ragionamento allora bisognerebbe capire perché gli allenatori di Venezia, Verona e Bologna sono poi riusciti a vincere con i giallorossi. Il calcio è uno sport dove la squadra più forte non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ex calciatore giallorossoha parlato della prestazione deludente dellacontro l’Inter Zibi, ex calciatore dellae ora vice presidente UEFA, in una intervista a Il Messaggero ha commentato la prestazione deludente dei giallorossi contro l’Inter. ATTEGGIAMENTO– «Ero venuto a vedere una partita che purtroppo non c’è stata.nel post-gara ha provato a giustificare il tutto con le assenze. È una spiegazione logica e ci può anche stare. Però se è vero che laè inferiore all’Inter e lo è ancor di più con le assenze, seguendo questo ragionamento allora bisognerebbe capire perché gli allenatori di Venezia, Verona e Bologna sono poi riusciti a vincere con i giallorossi. Il calcio è uno sport dove la squadra più forte non ...

