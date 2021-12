Roma | bloccano il Gra per protesta | denunciati 8 ambientalisti

(Di martedì 7 dicembre 2021)– Sono state immediatamente identificate e denunciate le 8 persone che, ieri mattina hanno inscenato una manifestazione non preavvisata sulla complanare esterna del Grande Raccordo Anulare dial chilometro 20+700 mettendo in atto un sit-in. Nella circostanza, i manifestanti hanno esposto due striscioni a firma del gruppo ambientalista “extinction rebellion” occupando, di fatto, l’intera sede stradale e bloccando il flusso veicolare sulla carreggiata, con pesanti ripercussioni sul traffico di quel tratto di strada. La manifestazione estemporanea ha creato intralcio alla normale circolazione veicolare di un’ importante arteria di collegamento, mettendo in pericolo l’incolumità degli utenti della strada e turbando l’ordine pubblico, atteso che il personale di polizia si è dovuto fisicamente frapporre tra i manifestanti e gli automobilisti che ...

