Roma | biologo marino morto in auto con ferita d' arma da fuoco alla testa a Tarquinia

Si tratta di Dario Angeletti , unmarino, professore associato all'università della Tuscia. L'auto era ferma in un parcheggio sterrato nella zona litoranea delle Saline. Le indagini sono di ......marino e professore associato all'università di Viterbo, trovato cadavere in un'autovettura nel parcheggio sterrato nei pressi delle Saline, a Tarquinia, vicino. L'uomo avrebbe ferite ...Si indaga per omicidio in relazione alla morte di Dario Angeletti, biologo marino e professore associato all’università di Viterbo, ...E’ Dario Angeletti, biologo marino e professore associato all’università di Viterbo, l’uomo trovato morto in un’autovettura nel parcheggio sterrato nei pressi delle Saline, a Tarquinia, vicino Roma. S ...