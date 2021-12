Roma, arriva l’abete di Natale anti-femminicidi (Di martedì 7 dicembre 2021) Un abete di Natale per denunciare la violenza sulle donne. L’idea di allestire un albero natalizio che sia di monito sull’escalation dei tanti femminicidi che si registrano nel nostro Paese è venuta al portiere di un palazzo di Roma, Mario Nanni che, anziché allestire il tradizionale abete di Natale con tante palline colorate, ha pensato di ricordare le imminenti festività rivisitando uno dei simboli del Natale in chiave anti- violenza. Da qui l’idea di rivestire un manichino con le fattezze di una donna con rami di abete e un fiocco rosso cinturato in vita per lanciare un monito contro i femminicidi. Nell’androne del palazzo Romano, dunque, al posto del tradizionale abete campeggerà per le festività 2021 l’abete ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Un abete diper denunciare la violenza sulle donne. L’idea di allestire un albero natalizio che sia di monito sull’escalation dei tche si registrano nel nostro Paese è venuta al portiere di un palazzo di, Mario Nanni che, anziché allestire il tradizionale abete dicon tante palline colorate, ha pensato di ricordare le imminenti festività rivisitando uno dei simboli delin chiave- violenza. Da qui l’idea di rivestire un manichino con le fattezze di una donna con rami di abete e un fiocco rosso cinturato in vita per lanciare un monito contro i. Nell’androne del palazzono, dunque, al posto del tradizionale abete campeggerà per le festività 2021...

